В Тамбовской области в результате атаки БПЛА загорелось предприятие «Биохима»

В Тамбовской области вражеской беспилотник атаковал предприятие «Биохим», сообщил в мессенджере губернатор региона Максим Егоров. В результате инцидента в Рассказово загорелось предприятие АО «Биохим».

Возгорание произошло на улице Аптекарской около 05:20 мск. После атаки БПЛА на территории завода прогремел взрыв. По предварительной информации, в результате инцидента пострадавших нет. Оперативные службы смогли локализовать и потушить пожар приблизительно через час после начала возгорания.

Предприятие «Биохим» специализируется на переработке сахаросодержащего сырья в различные виды спиртов, играя важную роль в экономике региона. В настоящее время ведутся расследования и проверка обстоятельств инцидента.

Ранее сообщалось, что украинские беспилотники повредили два завода в Тульской области.