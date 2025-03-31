В Аргентине силовики задержали группу лиц, подозреваемых в торговле людьми

Правоохранителями Аргентины была задержана группа лиц, которых подозревают в торговле людьми. У них, предположительно, есть российское гражданство. Об этом сообщило посольство России в Буэнос-Айресе. Его заявление привело РИА Новости.

Правоохранители Аргентины известили российское посольство, что ими была задержана группа лиц. Всех их подозревают в причастности к торговле людьми. У задержанных, предположительно, есть российское гражданство.

«В переданном списке фигурируют 13 человек. За консульской помощью они не обращались», — указали дипломаты.

Представители посольства сообщили, что внимательно следят за развитием событий. Они стараются разобраться во всем происходящем.

Ранее сообщалось, что власти Аргентины пообещали рассекретить всю информацию о сбежавших в эту страну нацистах после Второй мировой войны. Все данные о тех, кому было предоставлено убежище на аргентинской территории, публично представят общественности.