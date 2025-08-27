В Архангельске осудили пенсионеров за вымогательство денег у депутата

В Архангельском районе пара пожилых людей предприняла попытку мошенничества в отношении депутата Курултая, рассчитывая получить $300 тыс. (примерно 24 млн руб.). Информацию об этом распространил телеграм-канал Mash Batash.

По информации источника, экс-генеральный директор «Башкирнефти» 69 лет и бывший руководитель Архангельского района в сговоре с 71-летним предпринимателем попытались запугать депутата, заявив о наличии у них компрометирующих его сведений. Злоумышленники потребовали $300 тыс. за неразглашение якобы имеющегося компромата.

Однако жертва вымогательства не поддалась на угрозы и обратилась в правоохранительные органы. В результате преступники были осуждены и получили тюремные сроки от 4 до 4,5 года в исправительной колонии общего режима.

