В Армавире приземлился парашют с неизвестным устройством

В краснодарском Армавире развернулась операция экстренных служб после падения парашюта с неизвестным устройством, пишет телеграм-канал SHOT. Как сообщили очевидцы, предмет опустился прямо на парковку возле жилого дома в районе Армавирского аграрно-технологического техникума. На место выехали саперы, полиция и медики.

На опубликованных кадрах видно, что парашют лежит на асфальте, а прикрепленный к нему предмет пока не идентифицирован. Территория вокруг оцеплена, доступ посторонних ограничен.

Специалисты проверяют находку на взрывоопасность. По предварительным данным, это может быть метеозонд, однако официального подтверждения пока нет.

