В субботу они перекрыли автотрассу Ереван-Тбилиси в Лорийской области, об этом говорм в сообщении в социальных сетях общественного движения «Тавуш во имя родины». Действие произошло в районе участка села Дебед.

С 20 апреля в Армении продолжаются акции протеста против делимитации и возможного присоединения к Азербайджану приграничных территорий. Местные жители требуют от премьер-министра Никола Пашиняна прекратить все договоренности с Азербайджаном и не допустить передачи территорий и изменения границы в пользу Азербайджана.

Эта серия акций ставит под сомнение не только политическое решение, но и вызывает серьезные обеспокоенности среди населения Армении относительно будущего территориального положения страны. В настоящее время ситуация остаётся напряжённой, и дальнейшие шаги властей и реакция общественности остаются предметом внимания как внутри страны, так и за её пределами.

Ранее мы сообщали о том, что Аятолла Хаменеи заявил о бесполезности западных санкций в отношении Ирана.