В Астане произошел пожар в торговом центре

В Астане произошел пожар в торгово-развлекательном центре (ТРЦ). Ему присвоен повышенный ранг сложности. Об этом сообщили в МЧС Казахстана.

Отмечается, что возгорание возникло в здании, расположенном на проспекте Туран в районе Нура. Пламя охватило двухэтажную пристройку, которая пристроена к ТРЦ. Также огонь поглотил облицовку.

На месте происшествия работают огнеборцы республики. Всего в тушении участвовали 10 единиц техники и порядка 50 человек личного состава. По данным ведомства, пожар удалось ликвидировать.

Как отметили в МЧС, информация о возможных пострадавших не поступала. Огонь охватил в общей сложности 50 кв. м.

Как уточнил новостной портал «Казинформ», пожар возник в здании ТРЦ «Сарыарка».

24 февраля стало известно, что в Санкт-Петербурге произошел пожар в одной из старейших больниц России. Из-за этого инцидента дорогу вдоль набережной, где расположено медучреждение, перекрывали.

Ранее телеграм-канал SHOT также сообщил, что в Москве пожарные спасли из горящей многоэтажки восемь человек.