В Астане произошел пожар в торговом центре
МЧС Казахстана: в торговом центре Астаны произошел пожар
Фото: [unsplash.com]
В Астане произошел пожар в торгово-развлекательном центре (ТРЦ). Ему присвоен повышенный ранг сложности. Об этом сообщили в МЧС Казахстана.
Отмечается, что возгорание возникло в здании, расположенном на проспекте Туран в районе Нура. Пламя охватило двухэтажную пристройку, которая пристроена к ТРЦ. Также огонь поглотил облицовку.
На месте происшествия работают огнеборцы республики. Всего в тушении участвовали 10 единиц техники и порядка 50 человек личного состава. По данным ведомства, пожар удалось ликвидировать.
Как отметили в МЧС, информация о возможных пострадавших не поступала. Огонь охватил в общей сложности 50 кв. м.
Как уточнил новостной портал «Казинформ», пожар возник в здании ТРЦ «Сарыарка».
24 февраля стало известно, что в Санкт-Петербурге произошел пожар в одной из старейших больниц России. Из-за этого инцидента дорогу вдоль набережной, где расположено медучреждение, перекрывали.
Ранее телеграм-канал SHOT также сообщил, что в Москве пожарные спасли из горящей многоэтажки восемь человек.