В Ростовской области отразили атаку беспилотников ВСУ
Слюсарь: силы ПВО защитили Ростовскую область от атаки дронов ВСУ
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Юрий Слюсарь, временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области, заявил об отражении атаки дронов в Тарасовском и Чертковском районах. Количество уничтоженных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) им не было озвучено.
Согласно информации оперативных служб, обошлось без жертв и разрушений на земле, написал Юрий Слюсарь в своем телеграм-канале.
Ранее сообщалось, что в ночь на 16 марта российские системы противовоздушной обороны успешно перехватили и ликвидировали 31 беспилотный летательный аппарат, принадлежащий Вооруженным силам Украины, в различных регионах страны.