В Ростовской области отразили атаку беспилотников ВСУ

Юрий Слюсарь, временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области, заявил об отражении атаки дронов в Тарасовском и Чертковском районах. Количество уничтоженных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) им не было озвучено.

Согласно информации оперативных служб, обошлось без жертв и разрушений на земле, написал Юрий Слюсарь в своем телеграм-канале.

Ранее сообщалось, что в ночь на 16 марта российские системы противовоздушной обороны успешно перехватили и ликвидировали 31 беспилотный летательный аппарат, принадлежащий Вооруженным силам Украины, в различных регионах страны.