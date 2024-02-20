Житель Красноярска пойдет под суд за тройное убийство 25-летней давности

Правоохранители сумели расследовать исчезновение целой семьи, которая пропала еще в 1998 году. Они нашли убийцу, и тот признал вину под тяжестью улик. Об этом сообщила «Lenta.ru» .

В июне 1998 года в милицию поступило заявление, что из квартиры пропала целая семья: 36-летний мужчина, его 31-летняя супруга и 5-летняя дочь. В жилье было обнаружено большое количество следов преступления: пятна крови, признаки волочения тел, пули и гильзы от охотничьего ружья. Сразу же было возбуждено уголовное дело, которое очень долго не приводило ни к каким результатам. Только в прошлом году оно сдвинулось с мертвой точки. Был задержан подозреваемый, который признался в тройном убийстве.

Оказалось, что мужчина занял у знакомого 20 миллионов рублей, которые впоследствии не захотел отдавать. Он пришел в гости к своему кредитору, прихватив с собой обрез. Там он застрелил всех троих членов семьи, после чего вывез их тела на дачный участок, где и закопал. В его отношении уже завершены все следственные действия, а документы переданы в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. Уже оттуда дело направится в суд.

Ранее жителю Подмосковья дали 8 лет колонии строгого режима за то, что он до смерти забил своего знакомого. Тот скончался от закрытой травмы живота после того, как получил порядка 20 ударов руками и ногами.