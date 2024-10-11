В Астраханской области столкнулись автобус и грузовик

В Астраханской области произошло трагическое ДТП, в котором столкнулись автобус и грузовик, что привело к нескольким человеческим жертвам, сообщило РИА Новости, ссылаясь на правоохранительные органы.

«На Аксарайском шоссе столкнулись пассажирский автобус с грузовым автомобилем. Есть погибшие и пострадавшие», — сказал собеседник агентства.

По информации, три человека погибли в результате этого инцидента, и 14 получили травмы. Региональное управление МВД подчеркнуло, что на место происшествия была направлена дорожная патрульная служба.

Кроме того, Министерство чрезвычайных ситуаций уточнило, что на автодороге «Волгоград — Астрахань» произошел еще один инцидент с участием бетономешалки и вахтового автобуса.

Согласно официальным данным, десять человек получили травмы, из которых трое скончались. В районе происшествия работают восемь спасателей и две единицы техники.

Ранее сообщалось, что в дорожно-транспортном происшествии (ДТП) в Татарстане при столкновении автобуса с грузовиком погибли два человека.