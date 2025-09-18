ВС США потеряли связь с военным вертолетом в штате Вашингтон

Вооруженные силы США потеряли связь с военным вертолетом в штате Вашингтон на северо-западе страны. Не исключено, что произошло крушение воздушного судна, сообщил аппарат шерифа округа Терстон в социальных сетях.

По его словам, полицейские уже направились к месту возможного крушения возле американской военной базы Льюис-Маккорд.

По информации шерифа, военные уведомили правоохранительные органы о потере связи с вертолетом в этом районе. Полиция тесно сотрудничает с представителями базы Льюис-Маккорд для задействования всех необходимых ресурсов для оказания помощи и проведения поисково-спасательной операции.

