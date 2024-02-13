В Азербайджане заявили о проведении операции «Возмездие» в ответ на действия армянских военных
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Государственная пограничная служба Азербайджана провела операцию «Возмездие» и уничтожила армянский боевой пост возле населенного пункта Неркин-Ханд, говорится в заявлении службы.
Согласно заявлению азербайджанской стороны, эти действия были предприняты в ответ на провокацию армянских военных на границе.
Ранее Минобороны Азербайджана сообщило об обстреле азербайджанских военных. В Минобороны Армении заявили, что никакого обстрела не было.
Позже в армянском военном ведомстве сообщили о четырех погибших и одном раненом в результате проведения азербайджанской операции.