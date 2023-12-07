Землетрясение магнитудой 5,7 произошло в столице Азербайджана Баку. Об этом говорится на сайте Республиканского центра сейсмологической службы республики.

Ранее о толчках, которые ощущались в городе, сообщили корреспондент РИА Новости. По данным Европейского сейсмологического центра, эпицентр землетрясение находился в Каспийском море.

«В Баку произошло землетрясение магнитудой 5,6. Очаг подземных толчков располагался на глубине 64 км», – следует из сообщения Республиканского центра сейсмологической службы.

Толчки ощущались в 08:20 (07:20 по московскому времени). По информации РИА Новости, они ощущались в течение нескольких минут. Данных о пострадавших и разрушениях нет.

Ранее мы сообщали, что землетрясение магнитудой 5,9 произошло на Филиппинах. Его очаг залегал на глубине 60 км. Землетрясение произошло около острова Лубанг к юго-западу от Манилы. Власти нескольких провинций, где ощущались толчки, призвали жителей эвакуироваться, перебравшись на возвышенности или временно переселившись вглубь страны.

7 декабря у берегов Филиппин также были зафиксированы толчки. Магнитуда землетрясение составила 5,4. Его очаг залегал на глубине 10 км.

Также накануне в Турции ощущались толчки. Там землетрясение произошло в европейской части на западе страны. Его магнитуда составила 5,1, а очаг залегал на глубине чуть меньше 5 км.

Землетрясение представляет собой сотрясение и вибрации земли, вызванные внезапными разрывами и движением тектонических плит, на которые делится земная кора или в результате вулканической активности. Землетрясение вызывает сотрясение грунта, цунами, оползни, наводнения и пожары.