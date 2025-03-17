В Баку заявили об обстреле позиции азербайджанских военных с территории Армении

Позиции азербайджанских военнослужащих были обстреляны с территории Армении. Об этом сообщили в Министерстве обороны Азербайджана, слова его представителей привел ТАСС.

По утверждению военного ведомства, инцидент произошел неподалеку от населенного пункта Дыг, который находится в Горисском районе. Это случилось утром воскресенья, 16 марта.

«Подразделения Вооруженных сил Армении подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии», — указали они.

Ранее стало известно, что власти Азербайджана отказали России в выдаче «золотой судьи» Хахалевой. Ее задержали в Баку при попытке вылететь в Дубай. Экс-судья покинула РФ после того, как стало известно, что против нее хотят возбудить уголовное дело. Сама Хахалева утверждает, что ее преследуют по политическим мотивам.