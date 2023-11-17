В Балашихе задержали восьмиклассницу, которая готовила нападение на школу
Baza: в Балашихе восьмиклассница готовила нападение на школу, ее задержали
Фото: [©Алексей Сухоруков/РИА Новости]
В подмосковной Балашихе задержали восьмиклассницу, которая планировала устроить стрельбу в местной школе, сообщает «База».
По информации издания, сначала сотрудники спецслужб обнаружили в соцсетях четырнадцатилетней школьницы ряд публикаций, которые свидетельствовали о ее повышенном интересе к одному из террористических и запрещенных в России движений.
Помимо это, девочка активно искала в Сети необходимые для совершения нападения предметы. При обысках были изъяты два ножа — охотничий и тактический, самодельный предмет с фитилем, телефон и флешка с фотографиями американских подростков, которые в 1999 году устроили массовое убийство в школе в Колорадо.
Уточняется, на школьницу возбудили уголовные дела по двум статьям.
Ранее сообщалось, что в Пушкино задержали троих мужчин за стрельбу во время празднования свадьбы.