В Барнауле на 1000 кв. м загорелся склад стройматериалов и горючих жидкостей

В Барнауле произошел серьезный пожар на складе, где хранятся строительные материалы. Об этом сообщило РИА Новости.

Журналисты сослались на заявление, сделанное Министерством по чрезвычайным ситуациям. По нему площадь возгорания склада очень быстро составило порядка 1 тыс. кв. м. Распространению огня способствуют товары, которые хранятся в помещениях. Среди них присутствуют строительные материалы, в том числе легковоспламеняющиеся жидкости.

По данным пожарных, есть угроза того, что пламя перекинется на находящиеся рядом здания.

Ранее сообщалось о пожаре в Адлерском районе Сочи. Там загорелся караоке-клуб. К счастью, все посетители и персонал успели вовремя покинуть помещение, лишь после этого огонь распространился на площадь не менее чем в 200 кв. м. По имеющимся данным, при пожаре никто не пострадал.