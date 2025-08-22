В Барнауле подросток атаковал мужчину, который просил о помощи

В Барнауле юный житель города нанес удар ногой в лицо человеку, нуждавшемуся в поддержке. Видеозапись произошедшего выложили в телеграм-канале «Инцидент Барнаул».

Группа подростков, находясь рядом с мужчиной, сидевшим на земле, поинтересовалась, требуется ли ему какое-либо содействие. Молодые люди фиксировали свои действия на камеру мобильного телефона.

Мужчина, пребывавший в состоянии алкогольного опьянения, обратился к подросткам с просьбой помочь ему подняться.

На видеозаписи видно, как в момент, когда мужчина протянул руку одному из школьников, тот неожиданно нанес удар ногой в область его лица. Пострадавший потерял равновесие и упал, а подростки покинули место происшествия.

