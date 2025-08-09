В Башкирии 25 человек попали в больницы в результате взрыва на заводе

В Стерлитамаке произошел взрыв на предприятии «Каустик», в результате 25 пострадавших было госпитализировано. Такое заявление сделал министр здравоохранения Республики Башкирия Айрат Рахматуллин. Его слова привело РИА Новости.

Завод «Каустик» принадлежит акционерному предприятию «Башкирская содовая компания». В кирпичном здании этого завода прогремел взрыв газовоздушной смеси.

«В городскую больницу доставлены 25 пострадавших. На месте работают 19 бригад скорой помощи», — указал Рахматуллин.

Он добавил, что республиканские власти подключают к ликвидации ЧП все ресурсы. Из Уфы уже вылетели бортами санитарной авиации оперативные бригады медиков. В их состав входят врачи по ряду направлений, в том числе офтальмолог, реаниматологи и комбустиологи.

Ранее сообщалось о ЧП в Калининграде. Там произошел взрыв бытового газа в многоэтажке. Взрывом выбило окно балкона на первом этаже. При этом никто не пострадал.