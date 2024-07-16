В Башкирии баскетболистка чудом выжила после страшного ДТП

Женщина на «семерке» перепутала педали и снесла 21-летнюю девушку на пешеходном переходе. Потерпевшая оказалась на капоте, а водитель на скорости влетела вместе с ней в силомер, установленный в ближайшем кафе.

Выяснилось, что пострадала 21-летняя местная баскетболистка. Ее экстренно госпитализировали.

В больнице с удивлением обнаружили, что девушка обошлась без серьезных травм и переломов. У нее только сильные ушибы. Тем не менее пострадавшую пока держат в медучреждении и следят за ее состоянием.

Ранее сообщалось, что водитель легковушки сбил двух человек на пешеходном переходе в Ступине.