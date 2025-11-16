В Башкирии осудили организатора преступной схемы по легализации мигрантов

В Башкирии вынесен обвинительный приговор иностранному гражданину, признанному главой преступного сообщества, которое занималось массовой фиктивной постановкой на учет мигрантов. Как установил суд, возглавляемая им группа обеспечила нелегальную регистрацию более 540 иностранцев, сообщил портал UFA1.RU.

Преступная схема, в которую были вовлечены девять сообщников, отличалась четким распределением ролей. Часть участников искала клиентов среди приезжих, другие специализировались на тонкостях миграционного законодательства.

Ключевую функцию выполнял член группы, который занимался подделкой платежных документов — чек-ордеров. Вместе с подлинными документами эти фальшивки подавались в органы УВМ, что позволяло незаконно регистрировать мигрантов по адресам фиктивных «принимающих сторон».

Отмечается, что основная деятельность группировки пришлась на 2017 год. Несмотря на то, что девять участников сети были осуждены и получили условные сроки еще в 2022 году, ее предполагаемый лидер скрывался от правосудия. Следствию потребовалось дополнительное время, чтобы предъявить ему обвинения.

Суд назначил организатору преступного сообщества наказание в виде 2,5 лет лишения свободы в колонии общего режима. По оценкам следствия, ущерб от его действий составил около 500 тыс. руб. Все фигуранты, включая руководителя, полностью признали свою вину.

