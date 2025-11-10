Россиянин заставил мигранта встать во время исполнения гимна РФ

В России во время спортивного мероприятия произошел инцидент с гражданином одной из среднеазиатских стран, который проигнорировал исполнение государственного гимна. Видео с происшествием опубликовало интернет-издание «Абзац».

На кадрах видно, как в момент, когда все присутствующие в зале встали, мужчина азиатской внешности продолжал сидеть, уткнувшись в экран своего смартфона. Его поведение привлекло внимание других зрителей.

Нарушителя церемонии быстро пресекли: один из россиян, находившийся неподалеку, решительно подошел к сидящему мигранту. Мужчина грубо схватил его за капюшон и, приподняв, силой заставил встать с места.

После этого нарушитель стоял до окончания гимна. Хотя на видео не слышно слов, которые говорил россиянин, по его поведению очевидно, что он делал замечание за проявленное неуважение к государственному символу.

Ранее сообщалось, что мигранту вынесли приговор в Ивановской области за разврат школьницы в автобусе.