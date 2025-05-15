В Башкирии, в Иглинском районе, произошла авария с участием грузовика, перевозившего захваченную технику стран НАТО. Инцидент случился вблизи деревни Искра. Как сообщается, поврежденные образцы западного вооружения транспортировались из Уфы, где недавно демонстрировались на публичной выставке в честь майских праздников, сообщил телеграм-канал Mash.

Согласно предварительным данным, причиной ДТП стало столкновение фуры с другим автомобилем. В составе колонны находились французский бронетранспортер VAB и американский M113, которые направлялись из Уфы после завершения передвижной экспозиции. Имеются сведения о пострадавших в результате столкновения.

Ранее сообщалось, что польский политик раскрыл планы НАТО ввести войска на Украину в начале спецоперации.