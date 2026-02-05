В Батайске выясняют причины громкого хлопка

В Батайске экстренные и профильные службы выясняют источник громких звуков, которые услышали жители города. Об этом в своем Telegram-канале проинформировал глава муниципалитета Валентин Кукин.

По его данным, в разных районах был зафиксирован сильный грохот, после чего власти начали оперативное уточнение обстоятельств. Городское руководство поддерживает связь со всеми задействованными структурами и ожидает подтвержденные сведения.

Администрация обратилась к населению с просьбой сохранять спокойствие, не приближаться к окнам и не пытаться самостоятельно фиксировать возможные последствия инцидентов, связанных с падением беспилотников. Подчеркивается, что при подобных ситуациях важно соблюдать меры личной безопасности.

Согласно информации региональной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, в Ростовской области незадолго до этого был введен режим беспилотной опасности.

Власти города сообщили, что дополнительные официальные данные будут опубликованы после получения проверенной информации от оперативных подразделений.

