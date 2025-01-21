В Бельгии начали расследование против Apple из-за «кровавых минералов»

Бельгийская прокуратура начала уголовное расследование в отношении компании Apple, обвиняемой в сознательной закупке «кровавых минералов» из Демократической Республики Конго (ДРК), сообщило издание Financial Times.

В прошлом месяце власти ДРК подали уголовные иски против дочерних структур Apple в бельгийских и французских судах. Африканские чиновники утверждают, что компании получали сырье от вооруженных группировок, совершавших жестокие преступления на востоке страны.

В середине января прокуроры Бельгии назначили следственного судью, который возглавляет это расследование и занимается выдачей ордеров на арест, прослушиванием телефонных разговоров и другими оперативными действиями.

В иске говорится, что Apple принимает на себя поставки таких металлов, как тантал, олово, вольфрам и золото из шахт, где используется труд детей и отсутствует контроль за экологическими последствиями.

ДРК утверждает, что, несмотря на наличие сертификатов о добыче минералов в неконфликтных зонах или в Руанде, процесс сертификации был нарушен и на самом деле сырье поступает из конголезских шахт.

Ранее сообщалось, что Apple выпустит смартфон iPhone SE и планшет iPad 11 в апреле.