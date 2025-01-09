Стало известно, когда Apple представит iPhone SE

Корпорация Apple планирует представить следующее поколение бюджетного смартфона iPhone SE в середине весны. Об этом сообщил в своем профиле в соцсети известный инсайдер Марк Гурман.

Согласно данным Гурмана, новый iPhone SE создается на базе iOS 18.3. Обновление операционной системы ожидается в апреле, и именно в этот период компания намерена анонсировать устройство.

Также эксперт поделился информацией о выходе планшета iPad 11: его представление запланировано на апрель вместе с релизом iPadOS 18.3. Таким образом Гурман опроверг слухи о возможном анонсе iPhone SE в январе, о чем ранее заявлял блогер AppleTrack.

Кроме того, ранее предполагалось, что Apple представит новую модель SE в марте. Подобные прогнозы также озвучивали аналитики из Barclays.

Ранее сообщалось, что последняя выпущенная модель iPhone 16 Pro подешевела на 40%. Теперь топовый смартфон можно приобрести за 105-115 тыс. руб.