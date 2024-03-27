В Белгороде громко — идет вражеский обстрел, работает ПВО
Фото: [соцсети]
Украинские вооруженные формирования предприняли ночную попытку атаковать Белгородскую область с воздуха. Как сообщают местные паблики в соцсетях, в самом Белгороде сейчас слышны в небе звуки взрывов.
Предварительно, по целям в небе работают боевые расчеты противо-воздушной обороны.
О пострадавших и разрушениях на земле информации пока нет.
Ранее региональное управление МЧС предупредило о ракетной опасности в Белгородском районе, призвав жителей не выходить из дома или спрятаться в укрытиях.
ГУ МЧС России по Белгородской области проинформировало в своем аккаунте в соцсетях о очередной ракетной опасности в российском регионе.