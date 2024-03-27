Враг на пороге: ракетная опасность объявлена в Белгороде и Белгородском районе
Фото: [Pxhere.com]
ГУ МЧС России по Белгородской области проинформировало в своем аккаунте в соцсетях о очередной ракетной опасности в российском регионе.
В частности, вероятность атаки со стороны Украины возможна в Белгороде и Белгородском районе.
«РСЧС: Внимание! Город Белгород и Белгородский район. Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам», — говорится в сообщении.
Также об объявлении ракетной опасности сообщили в мэрии Белгорода.
Ранее мы писали, что в Белгороде возле больниц, вокзалов и в микрорайонах города, в которые чаще всего целится враг, будут возведены 100 дополнительных укрытий.