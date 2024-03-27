Враг на пороге: ракетная опасность объявлена в Белгороде и Белгородском районе

ГУ МЧС России по Белгородской области проинформировало в своем аккаунте в соцсетях о очередной ракетной опасности в российском регионе.

В частности, вероятность атаки со стороны Украины возможна в Белгороде и Белгородском районе.

«РСЧС: Внимание! Город Белгород и Белгородский район. Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам», — говорится в сообщении.

Также об объявлении ракетной опасности сообщили в мэрии Белгорода.

Ранее мы писали, что в Белгороде возле больниц, вокзалов и в микрорайонах города, в которые чаще всего целится враг, будут возведены 100 дополнительных укрытий.