В результате атаки ВСУ по Белгороду погибла мирная жительница. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По словам главы региона, женщина скончалась на месте инцидента от полученных травм. Он выразил соболезнования родным и близким погибшей.

«Нет слов, которые могли бы утешить родных и близких в таком горе... От всех жителей области выражаю самые искренние соболезнования…», — написал Гладков.

За прошедшие сутки, сообщил губернатор, в столице Белгородской области сбили пять из 16 БПЛА, пострадали четыре мирных жителя. Повреждения получили восемь квартир, два дома и 18 автомобилей, а также пять объектов инфраструктуры.

Подобные атаки ВСУ стали регулярными для приграничных регионов России. Украинские боевики систематически наносят удары по Белгородской, Брянской и Курской областях, где страдают обычные мирные жители.

Ранее телеграм-канал SHOT раскрыл, какими БПЛА атаковали Ленинградскую область ВСУ.