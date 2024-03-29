В Белгороде после обстрела ВСУ 17 многоэтажек получили повреждения

В результате ночного обстрела ВСУ в Белгороде получили повреждения 37 квартир в 17 многоэтажных зданиях, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.

Также повреждено остекление «Белгород-арены» и гимназии №22. Осколки посекли 12 автомобилей.

По предварительным данным, пострадавших нет.

По данным Минобороны, ВСУ наносили удары РСЗО «Вампир». 15 реактивных снарядов сбиты над Белгородской областью.

Ранее Вячеслав Гладков сообщил, что в 10 регионов России будут временно отправлены 5400 детей из Белгородской области, которая регулярно подвергается обстрелам ВСУ.