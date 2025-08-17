В Белгороде продлили запрет на работу торговых центров и аттракционов

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков объявил о продлении ограничительных мер, введенных из-за угрозы атак беспилотников. Об этом он сообщил в видеообращении, опубликованном в телеграм-канале.

Так, торговые центры (ТЦ), рынки и парки аттракционов, закрытые с 14 августа, не возобновят работу до особого распоряжения. Также ограничения затронули белгородские государственные и социальные учреждения.

«Все бюджетные учреждения, которые находятся в подчинении правительства Белгородской области, будут работать максимально в дистанционном режиме. Порядок работы определяют руководители, министры, директора учреждений», — сообщил Гладков.

Эти меры стали продолжением политики повышенных мер безопасности, которые действуют в регионе уже несколько месяцев. Белгород регулярно подвергается атакам беспилотников со стороны ВСУ, из-за чего власти вынуждены идти на непопулярные, но необходимые решения для защиты жителей.

