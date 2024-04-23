В Белгороде, в Белгородском и Шебекинском районах объявлена ракетная опасность

Ракетная опасность в районе полуночи вторника, 23 апреля, объявлена на территории Белгорода и Белгородского района, сообщается в официальном аккаунте городской администрации.

Власти региона призвали белгородцев не покидать свои жилища, не подходить к окнам и не выходить по возможности на улицу.

«РСЧС: Внимание! Город Белгород и Белгородский район. Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам», — говорится в сообщении.

Также в городской администрации объявили ракетную опасность и в Шебекинском городском округе Белгородской области. Это подтвердил у себя на странице в соцсетях и губернатор Вячеслав Гладков. Он рекомендовал жителям региона укрыться в помещениях со сплошными стенами и без окон.

Ранее губернатор Гладков сообщил, что 120 жителей Белгородской области погибли с начала украинских обстрелов, из них 11 детей.