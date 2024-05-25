В Белгороде во время сигнала ракетной опасности прогремели 20 взрывов за 5 минут

ВСУ устроили атаку на Белгородскую область: не менее 20 взрывов было слышно столице региона во время сигнала ракетной опасности. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости .

Ракетная опасность прозвучала в Белгороде и Белгородском районе в 22.09 по московскому времени. По данным СМИ, прогремело 20 взрывов за пять минут после начала тревоги. Звуки были разной интенсивности, возможно, это работа ПВО.

Напомним, что Белгородская область подверглась обстрелу 25 мая со стороны Украины. Массированная атака привела к повреждениям некоторых зданий. Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщает о четырех погибших. Также известно о более чем десяти пострадавших.

Ранее сообщалось, что удары ВСУ пришлись на ряд поселений в Белгородской области.