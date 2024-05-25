ВСУ ударили по нескольким селам Белгородской области: есть погибшие

Белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил о пострадавших и погибших в результате массированного обстрела региона.

ВСУ открыли огонь по нескольким поселениям Белгородской области. Хотя в большинстве из них обошлось без жертв, не повезло населению Октябрьского: там погибли два человека, и еще 10 пострадали. Среди получивших ранение есть восьмилетний ребенок.

«В селе Дроновка беспилотником был атакован инфраструктурный объект... В селе Головчино дрон-камикадзе совершил падение с последующей детонацией», — написал Гладков в официальном блоге.

Напомним, что 25 мая также со стороны Украины начался обстрел Шебекино. Там пострадал одна женщина.

Ранее сообщалось, что в Сети распространились слухи об исчезновении Зеленского после его странного видеообращения. Офис президента пока не комментировал информацию.