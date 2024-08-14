Гладков: в Белгородской области был введен режим чрезвычайной ситуации регионального уровня

Режим ЧС регионального уровня был введен в Белгородской области. Об этом сообщил глава данного региона Вячеслав Гладков. Его слова привел ТАСС.

Причиной для введения режима ЧС стали ежедневные обстрелы населенных пунктов со стороны Украины, разрушения мирных объектов, погибшие и раненые местные жители. Именно поэтому было решено ввести данный режим для дополнительной защиты населения, а также эффективного оказания поддержки пострадавшим

«Принимаем решение с сегодняшнего дня на всей территории Белгородской области объявить чрезвычайную ситуацию регионального уровня», - указал губернатор.

Гладков добавил, что за этим шагом последует и дальнейший. Региональное правительство обратится в соответствующую комиссию с предложением объявить режим чрезвычайной ситуации федерального уровня.

Ранее сообщалось, что из Подмосковного Можайска в Белгородскую область направили 4 тонны гуманитарного груза. Среди отправленного были предметы, необходимые для военного госпиталя, а также воинских частей.