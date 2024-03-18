В Белгородской области два человека получили осколочные ранения при обстреле

В Белгородской области мужчина и женщина получили осколочные ранения во время обстрела. О данном факте сообщает на своей официальной странице губернатор Вячеслав Гладков.

По данным главы региона, над Белгородом и Белгородским районом сработала российская система ПВО. Согласно имеющейся на данный момент информации, женщину ранило осколком в грудь, и она на «скорой» была доставлена в медучреждение. Еще одним пострадавшим оказался житель Белгорода. Потерпевший попал в одну из городских больниц с осколочными ранениями верхней конечности. Кроме того, при обстреле был нанесен и материальный ущерб. В Белгороде повреждения получили 6 квартир, расположенные в трех многоквартирных домах, шесть автомобилей, а также 3 хозяйственных субъекта. Были зафиксированы повреждения и в Белгородском районе. Например, в поселке Разумное оказался нанесен ущерб владельцам 22 автомобилей.

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