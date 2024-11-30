В Сочи сообщили о взрывах и ярких вспышках в небе

Жители Сочи заявили, что в городе были слышны звуки взрывов, а в небе наблюдались яркие вспышки. Информацию об этом привел телеграм-канал Shot.

О взрывах сообщали те, кто проживает в Лазаревском районе Сочи. Они слышали громкий гул, вслед за которым уже раздались взрывы.

«Было слышно 2–3 громких звука, похожих на взрывы, в микрорайоне Лоо. Также о них сообщают и жители Дагомыса (между ними около 13 км)», — указал микроблог.

Позже появилась информация от Министерства обороны РФ, что дежурными средствами ПВО было перехвачено три украинских беспилотника над акваторией Черного моря. Судя по всему, минимум часть из них была нейтрализована в районе Сочи.

Ранее сообщалось, что над Курской областью была перехвачена украинская ракета. В регионе тут же был объявлен режим ракетной угрозы, жителям посоветовали укрыться в безопасных местах.