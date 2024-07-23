В Белгородской области мужчина подорвался в опасной зоне

В Краснояружском районе Белгородской области мужчина проник на небезопасную территорию и наткнулся на взрывоопасный предмет. Последний сдетонировал, не оставив бедолаге шанса на выживание. Об этом рассказал губернатор Вячеслав Гладков.

Указатели «кричали» об опасности красными буквами. На территорию в Краснояружском районе проходить было нельзя. Однако по неизвестной причине мужчину из региона это не остановило. Миновав колючую проволоку, он сделал несколько шагов, а вскоре подорвался на взрывоопасном предмете. Каком именно — не уточняется.

«От полученных ранений он скончался на месте. Выражаю искренние соболезнования семье погибшего…», — сказал глава региона.

Губернатор в очередной раз призвал жителей обращать внимание на таблички и ленты: их как раз размещают для безопасности населения.

Напомним, 23 июля беспилотники ВСУ атаковали три населенных пункта в Белгородской области. Также со стороны Украины прилетело БПЛАпо Курской области: там пострадал мужчина.