В Курской области ранен житель после атаки украинского беспилотника

Вечером во вторник, 23 июля, в Курской области в результате украинской атаки пострадал человек. Подробности сообщил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов в своем официальном канале в соцсетях.

Стало известно, что украинский коптер атаковал деревню Анатольевка, что в Рыльском районе. С беспилотника было сброшено взрывное устройство около дома. В результате атаки пострадал мирный житель, который в этом доме проживает, его с травмами доставили в ЦРБ в Рыльском районе.

Повреждения получил и само здание. Как уточнил Смирнов, в восстановлении имущества власти окажут помощь. Также вечером вторника. беспилотники атаковали и населенные пункты Белгородской области, к счастью, там пострадавших нет, но повреждены две машины и частично разрушен двухэтажный дом.