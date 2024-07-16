В Белгородской области объявили об ограничении въезда в 14 населенных пунктов

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков объявил , что с 23 июля будет ограничен доступ в 14 населенных пунктов региона, которые регулярно подвергаются обстрелам ВСУ.

В список попали села Вергилевка, Щетиновка, поселок Валковский в Белгородском районе, село Богун-Городок в Борисовском районе, село Безымено и поселок Горьковской в Грайворонском городском округе, села Демидовка, Поповка, Прилесье в Краснояружском районе, поселки Красное, Ленинский, Первомайский, хутора Мухин и Панков в Шебекинском городском округе.

На въездах в населенные пункты будут установлены КПП. Пропускать туда будут только по предварительной заявке мужчин в бронежилете и каске. Детей и женщин решено опасности не подвергать.

Оставленные дома будут охраняться силами подразделений Минобороны.

ВСУ подвергают обстрелам приграничную Белгородскую область практически ежедневно. Так, 12 июля сообщалось об атаке сразу на четыре населенных пункта.