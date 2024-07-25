В Белгородской области один человек пострадал при сбросе взрывчатки с дрона ВСУ

Житель Белгородской области получил ранения при сбросе взрывчатки с вражеского дрона, сообщил в мессенджере губернатор региона Вячеслав Гладков.

Инцидент произошел в селе Новое Волоконовского района. Дрон ВСУ сбросил взрывное устройство возле частного домовладения. Взрывчатка, сдетонировав, нанесли ранение жителю дома. У него диагностировали минно-взрывную травму, осколочное ранение правой поясничной области и грудной клетки.

На данный момент мужчина находится в Валуйской Центральной районной больнице (ЦРБ).

По словам Гладкова, повреждение также получил автомобиль, припаркованный близ дома.

ВСУ регулярно обстреливают мирные населенные пункты, в частности, на территории Брянской, Курской и Белгородской областей. Чаще всего украинские военнослужащие используют беспилотники.

На территории указанных регионов, а также в Крыму и Севастополе, действует «желтый» (высокий) уровень террористической опасности.

Ранее мы сообщали, что в Курской области неизвестные обстреляли гражданский автомобиль. Стрелявшие были одеты в военную форму.