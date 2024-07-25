В Курской области неизвестные в военной форме обстреляли автомобиль
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В Курской области неизвестные обстреляли автомобиль с местными жителями, сообщила «База». По данным источника, в результате инцидента ранен один человек.
Как отметили очевидцы, стрелявшие были одеты в военную форму.
Отмечается, что инцидент произошел вечером 24 июля в районе деревни Мартыновки в Суджанском районе Курской области. Стреляли в «Ладу Приору», в которой находились два человека.
Как рассказали пострадавшие, выстрелы были сделаны из другого автомобиля. Сейчас эту машину и злоумышленников разыскивают. Военное следственное управление СК РФ проводит проверку.
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