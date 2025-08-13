В Белгородской области отразили новую волну украинских беспилотников

Противовоздушная оборона продолжила перехватывать беспилотники в Белгородской области и на протяжении менее чем полутора часов нейтрализовала еще восемь дронов. Об этом сообщило в своем телеграм-канале Министерство обороны.

По утверждению военных, ВСУ не оставили попыток нанести удары по объектам в приграничном регионе.

«С 8.00 до 9.50 мск дежурными средствами ПВО уничтожены восемь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Белгородской области», — указали они в микроблоге.

До этого сообщалось, что за утро среды 13 августа в Белгородской области перехватили три украинских БПЛА всего за 20 минут. ПВО сбила их в промежутке между 07.00 и 07.20 часов по московскому времени.