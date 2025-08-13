В Белгородской области утром сбили три беспилотника ВСУ за 20 минут

Утром 13 августа ВСУ не прекратили попытки наносить удары по Белгородской области, в итоге было перехвачено три дрона. Об этом в своем телеграм-канале сообщило Министерство обороны.

В среду, 13 августа, украинская армия предприняла новые попытки атаковать объекты на территории РФ.

«С 07.00 до 07.20 мск дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией Белгородской области», — указали журналистам.

Ранее сообщалось, что на протяжении ночи на среду, 13 августа, российская противовоздушная оборона нейтрализовала над регионами РФ 46 дронов неприятеля. Больше всего БПЛА, 15 единиц, было сбито над Брянской областью. Над Волгоградской областью сбили еще 11 БПЛА.