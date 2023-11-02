В Белгородской области почти сформирован второй полк самообороны

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков во время прямого эфира в четверг, 2 ноября, рассказал о том, что второй полк самообороны практически удалось сформировать.

По словам Гладкова, самообороны стала лицом региона, который находится в непосредственной близости от границы с Украиной. Как известно, полки формируются исключительно за счет внебюджетных источников.

Также все подразделения самообороны оснащаются стрелковым оружием для того, чтобы продолжать выполнять поставленные задачи и обеспечивать общественный порядок.