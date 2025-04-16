В Белгородской области ребенок погиб при взрыве натовской мины

Ребенок погиб в селе Маломихайловка Шебекинского округа, наткнувшись на улице на одну из противопехотных мин НАТО «Колокольчик». Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Юному жителю поселения было 10 лет, отметил Гладков. Мальчик нашел на улице мину и решил поднять: устройство сдетонировало прямо в руках. Малолетний получил смертельные травмы.

«К большому горю, от полученных ранений ребенок погиб до приезда бригады скорой помощи», — написал в телеграм-канале Гладков.

Напомним, что мины ВСУ могут маскировать под разные предметы, которые при попытке поднятия взрываются. Мина «Колокольчик» считается одной из самых распространенных мин НАТО с высокой степенью опасности, так как внутри содержит боевые припасы меньшего размера. ВСУ активно используют такие образцы наряду с «Лепестками».

Начальник поисково-спасательной службы ГУ МЧС по Белгородской области Валерий Тесленко рассказывал «БелПрессе», что на земле такие мины оказываются после использования кассетных РСЗО, либо когда противник сбрасывает «Колокольчик» с квадрокоптеров.

Ранее сообщалось, что в Курской области нашли 200-килограммовый украинский БПЛА.