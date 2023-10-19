В Белгородской области сбили БПЛА самолетного типа

В Белгородской области вечером 19 октября, в очередной раз засекли украинский беспилотник. Подробности в своем официальном канале опубликовал глава региона Вячеслав Гладков.

По данным Гладкова, дежурная система ПВО заметила вражеский беспилотник, который направлялся со стороны Украины. БПЛА был самолетного типа. Его после обнаружения сразу сбила система ПВО.

По предварительным данным, в результате происшествия не было зафиксировано ни разрушений, ни, к счастью, пострадавших. Подробности уточняются.