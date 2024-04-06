В Белгородской области сбили украинский беспилотник

ВСУ в очередной раз пытались атаковать территорию России. Беспилотник самолетного типа 6 апреля уничтожили в небе над Белгородской областью. Об этом свидетельствуют данные Министерства обороны РФ.

Прилет украинского беспилотника в Белгородскую область зафиксировали в 16.00 по московскому времени. В регионе оперативно сработали средства ПВО, которые ликвидировали угрозу.

«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», — сообщает оборонное ведомство.

При этом губернатор Вячеслав Гладков отметил, что за 5 апреля украинская армия устраивала атаки на область свыше 20 раз. ВСУ также посылали БПЛА, выпустив 67 снарядов. Один местный житель за прошедшие сутки пострадал. Имеются за это время и погибшие. Подробнее об обстрелах Белгорода сообщалось ранее.