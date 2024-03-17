Девушка-подросток погибла, ее отца пытаются вытащить с того света медики — итоги утреннего обстрела ВСУ Белгорода

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в соцсетях о печальных последствиях очередного нападения с воздуха на город украинских террористов.

По информации главы региона, в результате утренней атаки ВСУ в Белгороде погибла девочка-подросток. Ее отец выжил, но находится в клинике с черепно-мозговой травмой и ожогами. Сейчас жизнь его пытаются спасти врачи.

«К большому горю, у нас погиб подросток - девушка 16 лет. От прилета снаряда загорелся частный жилой дом, в котором она находилась. Хотел выразить искренние слова соболезнования семье. Вместе с вами скорбит вся Белгородская область, вся наша страна...», — написал Гладков в своем аккаунте в соцсетях.

Губернатор добавил, что в ходе вражеской ракетной атаки возник пожар в двух частных жилых домах. Возгорание уже ликвидировано.Также повреждены восемь автомашин и один хозяйственный объект.

Напомним, российские системы ПВО ликвидировали за ночь над территорией страны порядка 35 беспилотников ВСУ. А мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что ПВО уничтожила 2 украинских БПЛА над Домодедово в Московской области.

Ранее мы писали, что накануне выборов президента России ВСУ активизировали террористические атаки. Однако прорваться на территорию России боевикам не удалось. Теперь на Украине ожидают ответного удара: местные СМИ сообщают об эвакуации населения в Сумской области.