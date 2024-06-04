В Белгородской области уничтожен вражеский беспилотник

Министерство обороны РФ сообщило об уничтожении очередного украинского беспилотника в небе над Белгородской областью. Сообщение об этом оборонное ведомство опубликовало утром 4 июня.

Отмечается, что в ликвидации вражеского объекта участвовало силы противовоздушной обороны (ПВО).

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщила, что в селе Ясные Зори легковой автомобиль подвергся атаке дрона-камикадзе. Глава региона отметил, что в результате атаки никто не пострадал.

ВСУ регулярно предпринимаю попытки атаковать и атакуют территорию РФ. Чаще всего под удар попадают Белгородская, Курская и Брянская области. В них действует «желтый» (высокий) уровень террористической опасности. Также он установлен на территории Крыма и Севастополя.

Украинская армия наносит удары по объектам на территории России, используя дроны. В последнее время ВСУ начали запускать в сторону РФ ракеты, которые оперативно уничтожаются ПВО.

Ранее военный эксперт Антон Щепетнов рассказал, что ПВО не перекроет всю территорию РФ от ударов натовским оружием.