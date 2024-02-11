В Белгородском районе сбили беспилотник самолетного типа

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что ВСУ предприняли попытку атаки на один из местных районов.

Система противовоздушной обороны сработала в Белгородской области. Над регионом зафиксировали беспилотник самолетного типа, который, предположительно, был пущен с территории Украины.

Попытка украинской армии навредить инфраструктуре и людям в Белгородском районе провалилась: средства ПВО успешно сбили БПЛА.

По словам Вячеслава Гладкова, пострадавших и жертв в результате инцидента нет. Также не было разрушений каких-либо объектов.

Ранее сообщалось, что 10 февраля ВСУ атаковали Белгородскую область: при обстрелах пострадали три человека.