Губернатор Гладков: при обстреле Белгородской области пострадали три человека

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков на странице в интернет- мессенджере проинформировал об обстреле региона со стороны Украины. Есть пострадавшие.

Губернатор написал, что в субботу, 10 февраля, под обстрелом оказался хутор Понуры Грайворонского городского округа. В это время на территории населенного пункта проходили ремонтные работы. В результате попадания снаряда ВСУ был поврежден экскаватор. Также известно о трех пострадавших рабочих. На место происшествия прибыла бригада скорой помощи.

«Бригадой скорой медицинской помощи они доставляются в городскую больницу №2 города Белгорода», — написал губернатор Вячеслав Гладков.

Рабочие получили осколочные ранения различных частей тела. Медицинская помощь была оказана своевременно.

В пятницу, 9 февраля, регион также находился под обстрелом со стороны ВСУ. В поселке Разумное частично разрушены частные дома и строения. В селе Дроновка дрон атаковал грузовой автомобиль, в котором находились гражданские. Также под огнем оказались Шебекинский городской округ и Валуйский городской округ.

Ранее мы сообщали, что в автобусах, курсирующих по Белгороду, развесили плакаты с информацией о правилах оказания первой медицинской помощи. После обстрела накануне Нового года жители стали более бдительными. Они иначе реагируют на звуки сирены. Остановки общественного транспорта в Белгороде дополнительно укрепляются: устанавливают мешки с песком, монтируют бетонные конструкции.